Допит Пінчука у Генпрокуратурі перенесли



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Наразі в ГПУ не повідомили наступну дату допиту Пінчука

Пінчук попросив перенести допит «у зв'язку з підготовкою його участі у заходах «Ялтинської європейської стратегії»

Український олігарх Віктор Пінчук попросив перенести допит у Генеральній прокуратурі як свідка в кримінальному провадженні щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що 27 серпня Пінчук не з’явився на допит в ГПУ у зазначений у повістці час - об 11:00.

Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що бізнесмен попросив перенести дату допиту.

«Наш другий слідчий відділ його (Пінчука – ред.) викликав на допит... Він офіційно звернувся з листом до слідчого з проханням перенести допит. Він висловив готовність прибути на допит, готовність надати свідчення, але попросив перенести у зв'язку з підготовкою його участі у заходах «Ялтинської європейської стратегії». По-друге, він перебуває за межами України», - повідомив журналістам начальник другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Андрій Радіонов.

Наразі в ГПУ не повідомили наступну дату допиту Пінчука - її буде визначено пізніше.

Як відомо, Пінчуку необхідно було з’явитися 27 серпня об 11 годині на допит до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України – для проведення процесуальних дій за його участю, як свідка у кримінальному провадженні № 42016000000002148 від 19.08.2016.

За даними ЗМІ, виклик Пінчука на допит пов’язаний із розслідуванням справи про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Лещенко розповів, звідки взялися документи з підписами Віктора Януковича, а також контракт, за яким Пол Манафорт отримав гроші від Януковича – 750 тисяч доларів у 2009 році.