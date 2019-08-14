Пінчука викликають на допит до Генпрокуратури



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Допит Пінчука запланований на 27 серпня

За даними ЗМІ, виклик Пінчука на допит пов’язаний із розслідуванням справи про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів

Генеральна прокуратура України викликала на допит українського олігарха Віктора Пінчука в якості свідка в кримінальному провадженні щодо чорної бухгалтерії Партії регіонів.

Про це 14 серпня повідомляє пресслужба ГПУ.

Зазначається, що Пінчуку необхідно з’явитися 27 серпня об 11 годині на допит до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України – для проведення процесуальних дій за його участю, як свідка у кримінальному провадженні № 42016000000002148 від 19.08.2016.

За даними ЗМІ, виклик Пінчука на допит пов’язаний із розслідуванням справи про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Лещенко розповів, звідки взялися документи з підписами Віктора Януковича, а також контракт, за яким Пол Манафорт отримав гроші від Януковича – 750 тисяч доларів у 2009 році.