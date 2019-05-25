Лещенко розповів, де знайшов «чорну бухгалтерію Партії регіонів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед документів, які Лещенко передав до ГПУ були документи, знайдені в київському офісі Пола Манафорта

Народний депутат України Сергій Лещенко розповів, звідки взялися документи з підписами Вітора Януковича, а також контракт, за яким Пол Манафорт отримав гроші від Януковича – 750 тисяч доларів за певну дату у 2009 році.

Про це Лещенко розповів на телеканалі ZIK.

Депутат нагадав, що серед документів, які він передав до Генпрокуратури, і які потім йому повернули з ФБР, були документи, знайдені в київському офісі Пола Манафорта на вулиці Софіївській, 4.

«Після того, як Манафорт і Янукович втекли з України, в офіс на Софіївську заїхали українській «айтішники», які знайшли ці документи і передали їх мені. Ці люди вже були допитані Генпрокуратурою, і достовірність документів ніхто під сумнів не ставить. Серед масиву паперів були документи з підписами Януковича, а також контракт, за яким Манафорт отримав гроші від Януковича, але не напряму, а за шахрайською схемою», – зауважив Лещенко.

Він уточнив, що Манафорт отримав гроші на американський рахунок з рахунку компанії, яка була зареєстрована на Белізі, а це офшорна країна в Карибському басейні, і рахунок цього офшору до того ж був відкритий у Киргизстані.

«За цим рахунком Манафорту було перераховано 750 тисяч доларів за певну дату у 2009 році. У цьому договорі були печатки, особисті підписи Манафорта – переказ відбувався не як консультаційні послуги, а як начебто Манафорт продав 500 комп’ютерів. Цей же платіж фігурує в «чорній бухгалтерії» Партії регіонів – саме на цю суму, і саме за цю дату», – підкреслив Лещенко.

Відтак, додає депутат, усі розмови Генпрокурора Луценка про те, що «чорна бухгалтерія» – фейк, є дезінформацією.

«Офіційно мене ніхто ні в чому не звинувачував, а неофіційно – Джуліані, який був дезінформований Генпрокурором Луценком, сказав в ефірі американського телеканалу, що мене звинувачують за втручання в американські вибори, і я засуджений в Україні за оприлюднення «фейкової» бухгалтерії. Безумовно, все це йому розказав Генпрокурор Луценко. Але «чорна бухгалтерія» підтверджена українською експертизою та підлеглими самого ж Луценка. Тоді як в США це підтверджено фактичними переказами, які приходили на рахунки Манафорта, за що його і засудили до 7,5 року, зокрема за ухилення від сплати податків», – пояснив Сергій Лещенко.

Як повідомлялось, народний депутат Сергій Лещенко, який сьогодні побував на допиті у Генеральній прокуратурі, стверджує, що фракція Блоку Петра Порошенка, з якої він вийшов, планує позбавити його мандата.

Як відомо, на допит він приходив у справі «чорної бухгалтерії Партії регіонів».

Нагадаємо, «справа Манафорта» також тісно переплелась зі справою про втручання росіян у виборчу кампанію в США. Розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо того, наскільки чесно Трамп прийшов до влади і яку роль у цьому відіграла Росія, тривало кілька років. І хоча згідно з оприлюдненими висновками Мюллера, змови між штабом Трампа і росіянами не було, прокурор не дійшов однозначного висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддю.

Водночас нині у Сполучених Штатах у втручанні у вибори підозрюють Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника - за оприлюднення інформації щодо «чорної бухгалтерії Партії регіонів». Так, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав Лещенка ворогом США. Сам Лещенко спростовує ці заяви. На його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Лещенком.

16 травня нардеп заявив, що подає позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності

Читайте також матеріал «Главкома»: