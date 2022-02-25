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    Дороги відновимо, мости відбудуємо, усі втрати фіксуємо – міністр інфраструктури

    Кубраков запевнив, що західним колегам передають конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам. - Дороги відновимо, мости відбудуємо, усі втрати фіксуємо – міністр інфраструктури
    Кубраков запевнив, що західним колегам передають конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам.
    фото з відкритих джерел

    Україна фіксує усі втрати, які несе наша інфраструктура через військове вторгнення Росії

    Міністерство інфраструктури України перебуває на постійному контакті з західними колегами, ведеться робота над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу.

    «Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО. Зокрема, уже провів першу розмову з Державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом», - повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, якого цитує офіційний Telegram-канал Міністерства.

    Також, за словами Кубракова, західним колегам передають конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам. У першу чергу йдеться про пальне, а також гуманітарну та військову допомогу.

    «Ми фіксуємо усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії. Усі дороги буде відновлено, а мости — відбудовано. Хочу нагадати всім, що якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди — наступні», - наголосив Кубраков.

    Теги: дороги війна
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    Дороги відновимо, мости відбудуємо, усі втрати фіксуємо – міністр інфраструктури