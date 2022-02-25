Дороги відновимо, мости відбудуємо, усі втрати фіксуємо – міністр інфраструктури

Україна фіксує усі втрати, які несе наша інфраструктура через військове вторгнення Росії

Міністерство інфраструктури України перебуває на постійному контакті з західними колегами, ведеться робота над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу.

«Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО. Зокрема, уже провів першу розмову з Державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом», - повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, якого цитує офіційний Telegram-канал Міністерства.

Також, за словами Кубракова, західним колегам передають конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам. У першу чергу йдеться про пальне, а також гуманітарну та військову допомогу.

«Ми фіксуємо усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії. Усі дороги буде відновлено, а мости — відбудовано. Хочу нагадати всім, що якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди — наступні», - наголосив Кубраков.