У Києві знешкодили всі ворожі ДРГ – Арестович

Арестович спростував інформацію про стрілянину на Повітрофлотському проспекті та ДРГ на вокзалі

Станом на 12:20 у Києві знешкоджені усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Про це у коментарі Уніан повідомив ексрадник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, коли ворожі війська підходять до столиці, законспіровані ДРГ, які там посиділи кілька місяців виходять, аби створити переполох і чинити психологічний тиск на населення. Таке явище у Києві сталося, але аж ніяк не було масовим.

«Група російських хуліганів була на Оболоні, група була на Лук’янівці. І, як мені відомо, на Печерську – була коротка стрілянина, яка одразу припинилася. Це ми говоримо про сьогоднішній ранок. Їх швидко задавили. Працює професійно СБУ, працює Нацгвардія та інші. Наразі все це припинилося. ДРГ або знищені, або захоплені. Станом на 12:20 стрілянини у Києві немає. Нових сигналів не надходило. Напевно, ДРГ десь є, але я думаю, вони притихли», – сказав Арестович.

Він також спростував інформацію про стрілянину на Повітрофлотському проспекті та ДРГ на Вокзалі.

«Щойно чув доповідь силових структур. Не прозвучало ані про Повітрофлотський проспект, ані про залізничний вокзал. З тієї інформації, що до нас надходить до офісу – цього жодного разу не звучало», – резюмував ексрадник.

Нагадаємо, російські окупанти у Києві на Оболоні танком переїхали автомобіль з людьми (18+).

На підступах до Києва знищено ворожі підрозділи, але для перемоги наші військові знищили мости в Ірпені, Гостомелі і Демидові.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.