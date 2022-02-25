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    Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

    На Оболоні працювали ворожі ДРГ - Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

    На Оболоні працювали ворожі ДРГ

    фото з відкритих джерел

    Можна виходити на вулицю лише в разі необхідності переміщення в укриття

    В Оболонському районі Києва ситуація неспокійна, раніше повідомлялося про пересування військової техніки вулицями.

    Тож у КМДА просять місцевих жителів у зв’язку з наближенням активних військових дій просять не виходити на вулицю.

    «Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога», – йдеться у повідомленні.

    У КМДА додали, що можна виходити на вулицю лише в разі необхідності переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу «Повітряна тривога».

    Раніше, сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео зі знищеними російськими окупантами на столичній Оболоні.

    Нагадаємо, російські окупанти у Києві на Оболоні танком переїхали автомобіль з людьми (18+).

    На підступах до Києва знищено ворожі підрозділи, але для перемоги наші військові знищили мости в Ірпені, Гостомелі і Демидові.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: окупанти Київ ЗСУ війна КМДА
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    Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю