«Чекали дощу»: у Харкові комунальники під зливою асфальтували дороги (відео)
Харків’яни жартують у мережі, що це «асфальт, який ми заслужили»
У Харкові, 8 червня, під час сильної зливи комунальники продовжували укладати асфальт під проливним дощем. Відповідне відео опублікували у Telegram.
Відомо, що у вівторок Харків накрила сильна злива, після чого в місті утворилися річки на вулицях. Автомобілі затопило до лобового скла, поодинокі перехожі насилу пробиралися через калюжі.
Попри це, співробітники місцевих комунальних служб продовжували укладати асфальт.
Харків’яни жартують у мережі, що комунальники «чекали дощу» і що це «асфальт, який ми заслужили».
Як відомо, 8 червня потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавали» авто (фото, відео).
Додамо, що негода не обійшла стороною Херсонщину. Через потужну зливу почалися проблеми зі зливовою каналізацією, яка не впоралась з великою кількістю води.