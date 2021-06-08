«Чекали дощу»: у Харкові комунальники під зливою асфальтували дороги (відео)

Харків’яни жартують у мережі, що це «асфальт, який ми заслужили»

У Харкові, 8 червня, під час сильної зливи комунальники продовжували укладати асфальт під проливним дощем. Відповідне відео опублікували у Telegram.

Відомо, що у вівторок Харків накрила сильна злива, після чого в місті утворилися річки на вулицях. Автомобілі затопило до лобового скла, поодинокі перехожі насилу пробиралися через калюжі.

Попри це, співробітники місцевих комунальних служб продовжували укладати асфальт.

Харків’яни жартують у мережі, що комунальники «чекали дощу» і що це «асфальт, який ми заслужили».

Як відомо, 8 червня потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавали» авто (фото, відео).

Додамо, що негода не обійшла стороною Херсонщину. Через потужну зливу почалися проблеми зі зливовою каналізацією, яка не впоралась з великою кількістю води.