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    «Чекали дощу»: у Харкові комунальники під зливою асфальтували дороги (відео)

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    Співробітники комунальних служб Харкова попри негоду продовжували укладати асфальт - «Чекали дощу»: у Харкові комунальники під зливою асфальтували дороги (відео)
    Співробітники комунальних служб Харкова попри негоду продовжували укладати асфальт
    Фото з соцмереж

    Харків’яни жартують у мережі, що це «асфальт, який ми заслужили»

    У Харкові, 8 червня, під час сильної зливи комунальники продовжували укладати асфальт під проливним дощем. Відповідне відео опублікували у Telegram.

    Відомо, що у вівторок Харків накрила сильна злива, після чого в місті утворилися річки на вулицях. Автомобілі затопило до лобового скла, поодинокі перехожі насилу пробиралися через калюжі.

    Попри це, співробітники місцевих комунальних служб продовжували укладати асфальт.

    Харків’яни жартують у мережі, що комунальники «чекали дощу» і що це «асфальт, який ми заслужили».

    Як відомо, 8 червня потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавали» авто (фото, відео).

    Додамо, що негода не обійшла стороною Херсонщину. Через потужну зливу почалися проблеми зі зливовою каналізацією, яка не впоралась з великою кількістю води.

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    Теги: Харків дороги атмосферне явище ремонт негода дощ
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    «Чекали дощу»: у Харкові комунальники під зливою асфальтували дороги (відео)