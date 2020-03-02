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    Дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 2 березня

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    Дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 2 березня

    У західній та північній частині України прогнозують дощ

    У понеділок, 2 березня, синоптики прогнозують в Україні дощ. Опади очікують у західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях.

    Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

    На півночі, заході та центральній частині країни температура повітря вдень підвищиться до 8...10 градусів тепла, а вночі до 1...3.

    На території східних областей вдень очікується 7...9 градусів тепла, а вночі -1...-3.

    На півдні вдень синоптики прогнозують 8...10 градусів тепла, а вночі 2...4.

    У Києві в цей день синоптики прогнозують опади. Температура повітря вдень підвищиться до 6...8 градусів тепла, а вночі 2...4.

    Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, синоптики оголосили про штормове попередження по всій території України, окрім східних регіонів.

    у понеділок очікується на сильні пориви вітру до 20 м/с переважно у всіх областях країни. Водночас у Карпатах вітер становитиме до 30 м/с.

    «2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

    Водночас у Києві та Київській області до кінця 1 березня та наступної доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с першого рівня небезпечності.

    прогноз погоди повітря вітер дощ
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