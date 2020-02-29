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    Події в Україні

    Найбільшими забруднювачами повітря стали підприємства Ахметова

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    Всього підприємства олігарха викинули в атмосферу понад 847 тисяч тонн шкідливих газів - Найбільшими забруднювачами повітря стали підприємства Ахметова
    Всього підприємства олігарха викинули в атмосферу понад 847 тисяч тонн шкідливих газів

    Одне з них забруднило атмосферу 266,6 тисячами тонн шкідливих та парникових газів

    Сім підприємств Ріната Ахметова увійшли до топ-10 найбільших забруднювачів повітря за підсумками 2018 року.

    Відповідний рейтинг склало Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища.

    Так, сім компаній, які фігурують у списку, входять або в «ДТЕК», або в «Метінвест».

    Іншими словами, вони контролюються групою «СКМ», що належить Рінату Ахметову.

    На фото переліку підприємств видно, що найбільшим забруднювачем атмосферного повітря у 2018 році стала компанія «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», яка входить до вище згаданої компанії «Метінвест» – вона забруднила атмосферу 266,6 тисячами тонн шкідливих та парникових газів.

    Далі йде «АрселорМіттал Кривий Ріг» – ця компанія забруднила атмосферу 201,9 тисячами тонн шкідливих газів.

    Третьою є Бурштинська ТЕС, що входить до «ДТЕК» Ахметова – вона викинула в атмосферу 182,92 тисячі тонн шкідливих газів.

    У загальному підсумку з рейтингу випливає, що всього підприємства олігарха викинули в атмосферу понад 847 тисяч тонн шкідливих газів.

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    Нагадаємо, у Києві через інфекції щодня дезінфікують комунальний транспорт.

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