Найбільшими забруднювачами повітря стали підприємства Ахметова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього підприємства олігарха викинули в атмосферу понад 847 тисяч тонн шкідливих газів

Одне з них забруднило атмосферу 266,6 тисячами тонн шкідливих та парникових газів

Сім підприємств Ріната Ахметова увійшли до топ-10 найбільших забруднювачів повітря за підсумками 2018 року.

Відповідний рейтинг склало Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища.

Так, сім компаній, які фігурують у списку, входять або в «ДТЕК», або в «Метінвест».

Іншими словами, вони контролюються групою «СКМ», що належить Рінату Ахметову.

На фото переліку підприємств видно, що найбільшим забруднювачем атмосферного повітря у 2018 році стала компанія «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», яка входить до вище згаданої компанії «Метінвест» – вона забруднила атмосферу 266,6 тисячами тонн шкідливих та парникових газів.

Далі йде «АрселорМіттал Кривий Ріг» – ця компанія забруднила атмосферу 201,9 тисячами тонн шкідливих газів.

Третьою є Бурштинська ТЕС, що входить до «ДТЕК» Ахметова – вона викинула в атмосферу 182,92 тисячі тонн шкідливих газів.

У загальному підсумку з рейтингу випливає, що всього підприємства олігарха викинули в атмосферу понад 847 тисяч тонн шкідливих газів.

Нагадаємо, у Києві через інфекції щодня дезінфікують комунальний транспорт.

Читайте також: