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    На Україну насувається аномальне тепло. Синоптики назвали дату

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    На Україну насувається аномальне тепло. Синоптики назвали дату

    Синоптики прогнозують, що з 26 лютого варто очікувати справжнього весняного тепла - від +6 до +11, а на Заході - від +8 до +13, але у західних областях буде хмарно з незначними опадами

    Погода в Україні скоро порадує жителів країни аномально теплими градусами - до +13 за Цельсієм. Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, рекордних температур варто чекати вже 26 лютого, але тим часом українців попереджають про сильну негоду в період з 23-24 числа.

    У суботу, 22 лютого, в країні буде помірно тепла погода, лише на Сході - невеликий дощ з мокрим снігом, а на Запоріжжі - дощ. Вдень від +4 до +8, у східних областях - від +2 до +6. Найближчої ночі по країні від -3 до +2 градусів.

    У Києві в суботу буде досить тепла і ясна погода з температурою +5... +7, вночі - від -1 до +1. Без опадів.

    Погода в Україні 22 лютого. Карта: meteo.gov.ua
    Погода в Україні 22 лютого. Карта: meteo.gov.ua

    23 лютого всю Україну накриє потужний атмосферний фронт з сильними дощами (де температура нижче - з мокрим снігом) та поривчастим вітром. Лише на Закарпатті, у Чернівецькій області і на Півдні - дощі невеликі.

    Погода в Україні 23 лютого. Карта: meteo.gov.ua
    Погода в Україні 23 лютого. Карта: meteo.gov.ua

    У понеділок, 24 лютого, погода ще серйозніше погіршиться - похолодання до +1... +4 (крім Півдня та Закарпаття до +4... +7 градусів). Вітер буде загрозливо сильним - від 17 до 22 м/с, у багатьох областях - зливи.

    Погода в Україні 24 лютого. Карта: meteo.gov.ua
    Погода в Україні 24 лютого. Карта: meteo.gov.ua

    25 лютого погода знову різко зміниться - вітер вщухне, потеплішає до +4... +8, а на Заході - до +10, невеликі осередки опадів залишаться лише на північному заході.

    Погода в Україні 23 і 24 лютого. Карта: meteo.gov.ua
    Погода в Україні 25 лютого. Карта: meteo.gov.ua

    А ось в середу, 26 лютого, варто очікувати справжнього весняного тепла - від +6 до +11, а на Заході - від +8 до +13, але у західних областях буде хмарно з незначними опадами.

    Погода в Україні 26 лютого. Карта: meteo.gov.ua
    Погода в Україні 26 лютого. Карта: meteo.gov.ua

    Нагадаємо, кліматологи повідомили, що з 10 лютого розпочалася метеорологічна весна у столиці.

    Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

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