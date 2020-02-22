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    Суспільство

    У більшості областей України очікується погіршення погодних умов, – ДСНС

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    У більшості областей України очікується погіршення погодних умов, – ДСНС

    Ускладнення погодних умов спричинятиме порушення на окремих ділянках доріг

    У суботу та неділю в більшості областей України очікується погіршення погодних умов, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «За повідомленням Укргідрометцентру, в зв’язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого в західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади. В України 23 лютого посилення вітру до 15-22 м / с. 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м / с. У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця», – йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства в суботу вранці.

    Як зазначили в ДСНС, ускладнення погодних умов спричинятиме порушення на окремих ділянках доріг, припинення руху транспорту.

    Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на останні вихідні зими.

    Як повідомлялося, на Україну насувається аномальне тепло. Синоптики назвали дату.

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