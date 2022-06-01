Дощі і грози: прогноз погоди на 1 червня

У Києві перший день літа мине без опадів

Погода в Україні в перший день літа 1 червня буде теплою, але без опадів не обійдеться. Більшість областей накриють дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади накриють увесь Захід України. Крім того, дощі прогнозують в багатьох інших областях на Півночі, Сході та в Центрі країни.

На Заході вдень 1 червня температура повітря коливатиметься в межах +22...+25 градусів. Уночі та вдень синоптики прогнозують дощі.

На Півночі в більшості областей день мине без опадів, а температура повітря становитиме +23...+26 градусів. Однак вдень опади накриють Житомирщину.

У Центрі повітря розігріється до +24...+28 градусів. День також у більшості областей мине без опадів, окрім Вінниччини. Там як і вдень, так і вночі можливі дощі.

На Сході та на Півдні температура повітря коливатиметься в межах +25...+31 градус. Опади можливі на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Луганщині.

У Києві перший день літа мине без опадів. Стовпчики термометра піднімуться до 24...26 градусів.