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    Дощі і грози: прогноз погоди на 1 червня

    Опади накриють увесь Захід України - Дощі і грози: прогноз погоди на 1 червня
    Опади накриють увесь Захід України
    фото з відкритих джерел

    У Києві перший день літа мине без опадів

    Погода в Україні в перший день літа 1 червня буде теплою, але без опадів не обійдеться. Більшість областей накриють дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Опади накриють увесь Захід України. Крім того, дощі прогнозують в багатьох інших областях на Півночі, Сході та в Центрі країни.

    На Заході вдень 1 червня температура повітря коливатиметься в межах +22...+25 градусів. Уночі та вдень синоптики прогнозують дощі.

    На Півночі в більшості областей день мине без опадів, а температура повітря становитиме +23...+26 градусів. Однак вдень опади накриють Житомирщину.

    У Центрі повітря розігріється до +24...+28 градусів. День також у більшості областей мине без опадів, окрім Вінниччини. Там як і вдень, так і вночі можливі дощі.

    На Сході та на Півдні температура повітря коливатиметься в межах +25...+31 градус. Опади можливі на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Луганщині.

    У Києві перший день літа мине без опадів. Стовпчики термометра піднімуться до 24...26 градусів.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна повітря окупація #stoprussia
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    Дощі і грози: прогноз погоди на 1 червня