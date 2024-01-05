Чи корисно читати російських воєнкорів?

Лінія зіткнення практично не посунулася, захоплення Мар’їнки і просування на лічені кілометри далися ворогові великою кров’ю і втратами техніки

Зізнаюся у соромному: я регулярно проглядаю сторінки російських воєнкорів. Не у пошуках реальної інфи – її там за визначенням бути не може. У якості прикладу: неоімперія, за звітами воєнкорів, вже знищила стільки НАТІвськіх генералів, скільки їх взагалі не існує. Просте питання: а чого це високопосадовий НАТІвській воєнний попреться кудись до лінії фронту, де може опинитися під вогнем, у росіян не виникає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ні, сторінки їхніх писак дозволяють мені зрозуміти настрій, емоційний підтекст, якій панує в конкретний моменту військах агресора. А це важливо для аналізу і прогнозування подій.

Так от, після нашого осіннього наступу, який мети не досяг, там буяла шалена радість навпіл з відвертим полегшенням. Бо вони очікували, що ЗСУ їх порве на шмаття. А на початку зими знов з’явилися оте бравурне марення про «вже не другу, а першу армію світу», знов почали малюватися плани захоплення Києву, видачу «ярлику на княжіння» якомусь проросійському урядові і таке інше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Війська агресора і, відповідно, Кремль, були переконані, що вони натиснуть, почнуть свій контрнаступ, і весь фронт впаде. Бо в ЗСУ вже не залишилось ні сил, ні озброєння, щоб стримувати російську навалу.

Але – ні. Лінія зіткнення практично не посунулася, захоплення Мар’їнки і просування на лічені кілометри далися ворогові великою кров’ю і втратами техніки. Тому у російських воєнкорів дурнуваті надії на швидке підкорення України почали асоціюватися з масованимі ракетно-дроновимі ударами. Що позбавлення українців тепла, світла, зв’язку та інших атрибутів цивілізації під час морозів змусить нас капітулювати. О, скільки об’єктів нашої критичної інфраструктури вони вже знищили у своїх вигадках у соцмережах! Навіть більше, ніж НАТІвських генералів.

Так, це дуже схоже на те, що відбувалося минулої зими. Однак зараз Україна не тільки знищує велику кількість того залізяччя, що рине на нас з неба, але й почала огризатися. І огризатися жорстко.

Знаєте, як відреагували на це російські воєнкори, окрім чергових прокльонів, погроз і невгамовної радості від пошкодження двох музеїв у Львівській області? Що наші удари у відповідь по території росії – це не просто так. Що це тому, що кляті англосакси скоро нададуть ЗСУ якусь таємну далекобійну зброю. І НАТО не відмовляється від плану знищити росію... Он як!

Тому і нам занепадати духом не варто. Зима буде важкою, але цієї зими війна навряд чи завершиться. І оскільки на вільних територіях України феєрверки заборонені, а душа вимагає, то чому б не влаштувати таке вогняне шоу у Криму? Керченський міст для цього цілком прийнятний.