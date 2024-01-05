Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Чи корисно читати російських воєнкорів?

glavcom.ua
Росія постійно бреше про свої здобутки на полі бою
ілюстративне фото

Лінія зіткнення практично не посунулася, захоплення Мар’їнки і просування на лічені кілометри далися ворогові великою кров’ю і втратами техніки

Зізнаюся у соромному: я регулярно проглядаю сторінки російських воєнкорів. Не у пошуках реальної інфи – її там за визначенням бути не може. У якості прикладу: неоімперія, за звітами воєнкорів, вже знищила стільки НАТІвськіх генералів, скільки їх взагалі не існує. Просте питання: а чого це високопосадовий НАТІвській воєнний попреться кудись до лінії фронту, де може опинитися під вогнем, у росіян не виникає.

Ні, сторінки їхніх писак дозволяють мені зрозуміти настрій, емоційний підтекст, якій панує в конкретний моменту військах агресора. А це важливо для аналізу і прогнозування подій.

Так от, після нашого осіннього наступу, який мети не досяг, там буяла шалена радість навпіл з відвертим полегшенням. Бо вони очікували, що ЗСУ їх порве на шмаття. А на початку зими знов з’явилися оте бравурне марення про «вже не другу, а першу армію світу», знов почали малюватися плани захоплення Києву, видачу «ярлику на княжіння» якомусь проросійському урядові і таке інше.

Війська агресора і, відповідно, Кремль, були переконані, що вони натиснуть, почнуть свій контрнаступ, і весь фронт впаде. Бо в ЗСУ вже не залишилось ні сил, ні озброєння, щоб стримувати російську навалу.

Але – ні. Лінія зіткнення практично не посунулася, захоплення Мар’їнки і просування на лічені кілометри далися ворогові великою кров’ю і втратами техніки. Тому у російських воєнкорів дурнуваті надії на швидке підкорення України почали асоціюватися з масованимі ракетно-дроновимі ударами. Що позбавлення українців тепла, світла, зв’язку та інших атрибутів цивілізації під час морозів змусить нас капітулювати. О, скільки об’єктів нашої критичної інфраструктури вони вже знищили у своїх вигадках у соцмережах! Навіть більше, ніж НАТІвських генералів.

Так, це дуже схоже на те, що відбувалося минулої зими. Однак зараз Україна не тільки знищує велику кількість того залізяччя, що рине на нас з неба, але й почала огризатися. І огризатися жорстко.

Знаєте, як відреагували на це російські воєнкори, окрім чергових прокльонів, погроз і невгамовної радості від пошкодження двох музеїв у Львівській області? Що наші удари у відповідь по території росії – це не просто так. Що це тому, що кляті англосакси скоро нададуть ЗСУ якусь таємну далекобійну зброю. І НАТО не відмовляється від плану знищити росію... Он як!

Тому і нам занепадати духом не варто. Зима буде важкою, але цієї зими війна навряд чи завершиться. І оскільки на вільних територіях України феєрверки заборонені, а душа вимагає, то чому б не влаштувати таке вогняне шоу у Криму? Керченський міст для цього цілком прийнятний.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти війна Україна озброєння фронт контрнаступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захід має розуміти – не встоять ЗСУ – проблема агресивної Росії впаде на весь демократичний світ
Україна лишається сам на сам з ворогом?
9 грудня, 2023, 18:51
Суд виніс російським офіцерам порівняно м’який вирок
У Росії винесено перший вирок «за невідбиття раптового нападу України»
6 грудня, 2023, 07:53
Військові медики долучаться до роботи з цивільними на територіях бойових дій – Мінреінтеграції
Військові медики долучаться до роботи з цивільними на територіях бойових дій – Мінреінтеграції
15 грудня, 2023, 13:33
Український сапер використовував творчий підхід у боротьбі з ворогом
Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
21 грудня, 2023, 09:00
Cтосунки між Москвою і Токіо погіршилися після того, як Росія розпочала війну проти України
Росія погрожує Японії за підтримку України
27 грудня, 2023, 17:48
Окрім FPV-дронів наша оборонна промисловість, уже спроможна виробити наступного року більше десяти тисяч ударних дронів середньої дальності
Виготовлення мільйона дронів для ЗСУ на рік: Мінстратегпром пояснив, чи це реально
20 грудня, 2023, 13:24
Данілов пояснив, чому треба мобілізувати ще 500 тис. людей
Данілов пояснив, чому треба мобілізувати ще 500 тис. людей
21 грудня, 2023, 12:49
Чи посилить Росія обстріли на Різдво? Відповідь ЗСУ
Чи посилить Росія обстріли на Різдво? Відповідь ЗСУ
24 грудня, 2023, 11:59
У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США
У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США
2 сiчня, 14:28

Олександр Кочетков

Чи корисно читати російських воєнкорів?
Чи корисно читати російських воєнкорів?
«Розклад» ракетних атак
«Розклад» ракетних атак
Про рік, що минув, та ракети, що летять
Про рік, що минув, та ракети, що летять
Примусова мобілізація. Маємо три варіанти
Примусова мобілізація. Маємо три варіанти
Прослушка у Залужного. Чому це не так страшно, як здається
Прослушка у Залужного. Чому це не так страшно, як здається
Наступного року – у новий наступ?
Наступного року – у новий наступ?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
47K
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
29K
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
23K
Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін
20K
Пішов із життя голова Верховної Ради кінця 90-х Олександр Ткаченко
18K
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня

Новини

Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Сьогодні, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Сьогодні, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Сьогодні, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua