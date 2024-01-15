«Нафтогаз» повідомив, чи достатньо запасів газу для завершення опалювального сезону

Це перша зима за всю історію незалежності, яку Україна проходить за рахунок газу власного видобутку

Половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення. По це повідомили в «Нафтогаз України».

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За даними від «Нафтогаз»:

12.3 млн споживачів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» продовжують отримувати газ;

Укладено 1 242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ;

7 ТЕЦ в управлінні Групи Нафтогаз далі забезпечують теплом тисячі українців у Кам’янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.

Представники компанії виразили вдячність всім, завдяки кому це стало можливим: «Українським захисникам, які боронять наше небо, захищають людей і міста. Енергетикам, які відважно під обстрілами відновлюють критичну інфраструктуру. Газовикам, які продовжують у надскладних умовах видобувати український газ. Та кожній українській родині, яка заощаджує тепло та вчасно сплачує рахунки».

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