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«Нафтогаз» повідомив, чи достатньо запасів газу для завершення опалювального сезону

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Нафтогаз» повідомив, чи достатньо запасів газу для завершення опалювального сезону
Минає друга зима в умовах повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Це перша зима за всю історію незалежності, яку Україна проходить за рахунок газу власного видобутку

Половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення. По це повідомили в «Нафтогаз України».

За даними від «Нафтогаз»:

  • 12.3 млн споживачів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» продовжують отримувати газ;
  • Укладено 1 242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ;
  • 7 ТЕЦ в управлінні Групи Нафтогаз далі забезпечують теплом тисячі українців у Кам’янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.

Представники компанії виразили вдячність всім, завдяки кому це стало можливим: «Українським захисникам, які боронять наше небо, захищають людей і міста. Енергетикам, які відважно під обстрілами відновлюють критичну інфраструктуру. Газовикам, які продовжують у надскладних умовах видобувати український газ. Та кожній українській родині, яка заощаджує тепло та вчасно сплачує рахунки».

Нагадаємо, жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади.

Стало відомо, що ООН дала російській економіці невтішний прогноз на 2024 рік.

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Теги: газ тарифи Нафтогаз України опалення Україна

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