«Нафтогаз» повідомив, чи достатньо запасів газу для завершення опалювального сезону
Це перша зима за всю історію незалежності, яку Україна проходить за рахунок газу власного видобутку
Половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення. По це повідомили в «Нафтогаз України».
За даними від «Нафтогаз»:
- 12.3 млн споживачів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» продовжують отримувати газ;
- Укладено 1 242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ;
- 7 ТЕЦ в управлінні Групи Нафтогаз далі забезпечують теплом тисячі українців у Кам’янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.
Представники компанії виразили вдячність всім, завдяки кому це стало можливим: «Українським захисникам, які боронять наше небо, захищають людей і міста. Енергетикам, які відважно під обстрілами відновлюють критичну інфраструктуру. Газовикам, які продовжують у надскладних умовах видобувати український газ. Та кожній українській родині, яка заощаджує тепло та вчасно сплачує рахунки».
Нагадаємо, жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади.
Стало відомо, що ООН дала російській економіці невтішний прогноз на 2024 рік.
Коментарі — 0