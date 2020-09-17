Райффайзен Банк Аваль змінив голову наглядової ради



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Головою наглядової ради строком на три роки обрано члена правління, представника акцiонера Raiffeisen Bank International, що відповідає за інвестиційно банківське обслуговування і торгівлю Лукаша Янушевського

Акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль» переобрали голову та членів наглядової ради строком на три роки. Про це повідомляє банк у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Відповідне рішення прийняте на річних загальних зборах акціонерів банку 11 вересня.

Зокрема припинено повноваження голови наглядової ради банку Мартiна Грюля, який був переобраний на цю посаду 30 вересня 2019 року.

Замість нього головою наглядової ради строком на три роки обрано члена правління, представника акцiонера Raiffeisen Bank International, що відповідає за інвестиційно банківське обслуговування і торгівлю Лукаша Янушевського.

Протягом останнiх п'яти рокiв він обiймав такi посади:

2007 – 2018 рр. член правління, ринки та інвестиційний банкінг у Райффайзен Банк Польска С.A.; 2007-2018 рр. член наглядової ради Райффайзен Банк Польска С.A.;2012-2018 голова наглядової ради Райффайзен Інвестмент Польска С.A.; 2014-2018 заступник голови наглядової ради Райффайзен Солушен Ср. З. о. о.; 2015- 2018 голова наглядової ради Райффайзен Товариство інвестиційних фондів С.A. А також з 2018 - до сьогодні голова наглядової ради Райффайзен Банк А. С., Чехія, голова наглядової ради Райффайзен Центробанк AГ, Відень; член наглядової ради АТ Райффайзенбанк, Росія, член наглядової ради Татра банка а.с., Словаччина; заступник голови наглядової ради Райффайзен Капіланлаге Гезельшафт м.б.Х.; 2019 - до сьогодні член наглядової ради Райффайзен Банк С.A., Румунія.

Замість Харальда Кроегера членом наглядової ради обрано директора департаменту з питань управління фінансовими установами, ризиками країн і портфельними ризиками Томаса Матейка.

Незалежним членом наглядової ради обрано члена Європейської Бізнес Асоціації Олександра Почкуна, який вступить на цю посаду після погодження його кандидатури Національним банком.

Також подовжено повноваження ще двох незалежних директорів - виконавчого директора ЄБА Ганни Дерев'янко та ексміністра економіки Павла Шеремети, і чотирьох інших членів наглядової ради – Андрія Степаненко (заступника голови наглядової ради), Андреа Морари, Гельмута Брайта та Елізабет Ґейєр-Шалль.