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    Друга фаза війни Росії проти України буде брутальніша – британське оборонне відомство

    Знищена російська військова техніка в Бучі на північному заході від Києва. - Друга фаза війни Росії проти України буде брутальніша – британське оборонне відомство
    Знищена російська військова техніка в Бучі на північному заході від Києва.
    фото з відкритих джерел

    У початковій фазі російської війни в Україні Росія фактично зазнала поразки, вважають іноземні експерти

    Британське міністерство оборони в оприлюдненій зранку 2 березня короткій оцінці становища в Україні на сьомий день вторгнення Росії каже, що «досягнення» росіян обмежені, передає «Голос Америки».

    Узагальнена оцінка британського оборонного відомства зведена до трьох пунктів:

    • хоча є повідомлення, що російські військові зайшли в центр Херсона на півдні, загалом за минулу добу їхні досягнення були обмежені. Це, напевне, спричинене поєднанням їхніх триваючих проблем з логістикою і потужним українським опором.
    • Важка російська артилерія та авіація впродовж доби далі завдавали ударів про міським масивам, головно зосередившись на містах: Харків, Київ, Маріуполь і Чернігів.
    • Кількість цивільних вимушених втікати від вторгнення Путіна згідно з повідомленнями перевищила 660 тисяч осіб.

    Тим часом західні ЗМІ стежать за наступом на Київ з півночі і кажуть, що велика колона російської військової техніки за кілька десятків кілометрів від української столиці і далі майже не просувалася.

    Західні коментатори кажуть, що у початковій фазі російської війни в Україні Росія фактично зазнала поразки, не досягнувши своєї мети – швидко завдати поразки українським силам.

    Але вони припускають: друга фаза очевидно буде брутальніша, бо російські військові зайшли у деякі українські населені пункти, а російські бомби і ракети далі падуть на українські міста.

    Коментатори вважають, що українська оборона зараз значною мірою покладається на західну підтримку і багато країн Європи та США, інших держав, кажуть, що негайно постачають зброю – протитанкові і протиповітряні переносні ракети.

    Тим часом надходять повідомлення, що попередні сподівання на постачання Україні виготовлених в радянські часи бойових літаків з деяких посткомуністичних країн ЄС наразі не втілюються.

    Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Росія Київ війна військові #stoprussia
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    Друга фаза війни Росії проти України буде брутальніша – британське оборонне відомство