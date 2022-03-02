«Укрзалізниця» відкрила додаткові евакуаційні рейси з Києва та Харкова
Евакуацію населення триває
«Укрзалізниця» призначає додаткові евакуаційні рейси з Харкова та Києва. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Укрзалізниця» призначає додатковий рейс Інтерсіті + «Дарниця-Харків» відправленням о 14:00.
Зі ст. Київ-Пасажирський о 16: 41 відправиться додатковий евакуаційний рейс 747 «Київ-Тернопіль».
«Укрзалізниця» призначає додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова до Тернополя. Відправлення поїзда о 20: 30, слідкуйте за оголошеннями по вокзалу», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» просить «Червоний хрест» допомогти з евакуацією людей з Волновахи.
Нещодавно, Польща, Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина пропускатимуть український транспорт без міжнародних дозволів.
Також, напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.
Раніше, міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів.
За останні п’ять днів в Україну повернулися 80 тис. українських громадян, переважна більшість яких – чоловіки.
За даними ООН, вторгнення Росії спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України.