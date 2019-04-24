НКРЕКП прискорила підготовку до нового ринку електроенергії після листа євродипломатів



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З 1 липня планується введення нового ринку електричної енергії в Україні

Низька активність учасників ринку у здійсненні тестових операцій може стати перепоною у впроваджені нової моделі ринку електричної енергії, - НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг планує на засіданні 26 квітня 2019 року терміново розглянути та затвердити методичні рекомендації щодо здійснення тестових операцій на ринку електричної енергії. Про це повідомляє офіційний сайт НКРЕКП.

Зазначається, що низька активність учасників ринку у здійсненні тестових операцій може стати перепоною у впроваджені нової моделі ринку електричної енергії та стати підставою для порушення учасниками ринку діючих нормативно-правових документів.

Як повідомлялося, з 1 липня планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, що імплементує директиви ЄС та норми Третього енергопакета ЄС. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від Європейського союзу в 2019 році.

22 квітня міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликало оперативно провести засідання координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йдеться в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

У свою чергу, оператор системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго») та оператор ринку (ДП «Енергоринок») в межах підготовки до запуску нового ринку електроенергії вже розпочали здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії.