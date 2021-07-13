ДСНС попереджає українців про грози, град та шквали: де чекати негоди

У низці областей очікується злива, шквал та зсув ґрунтів в гірських районах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про перший рівень небезпечності через негоду на території України 13 липня.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, сьогодні у низці областей очікується злива, шквал та зсув ґрунтів в гірських районах.

Так, на території південної, північної та західної частини України очікуються місцями град та шквал 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.

«На окремих гірських притоках Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), у верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,2-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків», – відзначає пресслужба.

Також внаслідок зливи можливе формування схилового й місцевого стоку, а в гірських районах варто остерігатися селевих потоків та зсувів ґрунту.

Раніше стало відомо, що спека 30-34 градусів затримається ще трохи більше тижня. Вже 19-20 липня прийде незначне похолодання.

До слова, на Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео).

Додамо, що нещодавно сильна злива з грозою та шквалистим вітром, яка вирувала у Запорізькій області, затопила курортну Кирилівку та інші знані пляжі.

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