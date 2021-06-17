Курорти на Запоріжжі залишились без пляжів (фото)

Зараз в Кирилівці затоплені пляжі й підтоплені бази відпочинку

Сильна злива з грозою та шквалистим вітром, яка бушує у Запорізькій області, затопив курортну Кирилівку та інші знані пляжі. Фото наслідків негоди рясніють у соцмережах.

За інформацією місцевих ЗМІ, на Федотовій косі почалася повінь. В акваторії Азовського моря розігрався шторм. Вітер жене хвилю до берега.

Зараз в Кирилівці затоплені пляжі й підтоплені бази відпочинку.

Також унаслідок негоди у курортному Бердянську Запорізької області затопило пляж Верхова та розташовані біля нього бази відпочинку.

Додамо, що в селі Кременівка Маріупольського району цієї ночі сталося стихійне лихо – через сильну зливу вода хлинула через греблю на житлові будинки.

Читайте також: