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    Курорти на Запоріжжі залишились без пляжів (фото)

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    Знані курорти не зможуть найближчим часом приймати туристів - Курорти на Запоріжжі залишились без пляжів (фото)
    Знані курорти не зможуть найближчим часом приймати туристів
    Фото з відкритих джерел

    Зараз в Кирилівці затоплені пляжі й підтоплені бази відпочинку

    Сильна злива з грозою та шквалистим вітром, яка бушує у Запорізькій області, затопив курортну Кирилівку та інші знані пляжі. Фото наслідків негоди рясніють у соцмережах.

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    Курорти на Запоріжжі залишились без пляжів (фото)
    Курорти на Запоріжжі залишились без пляжів (фото)
    Курорти на Запоріжжі залишились без пляжів (фото)
    Курорти на Запоріжжі залишились без пляжів (фото)
    Курорти на Запоріжжі залишились без пляжів (фото)

    За інформацією місцевих ЗМІ, на Федотовій косі почалася повінь. В акваторії Азовського моря розігрався шторм. Вітер жене хвилю до берега.

    Зараз в Кирилівці затоплені пляжі й підтоплені бази відпочинку.

    Також унаслідок негоди у курортному Бердянську Запорізької області затопило пляж Верхова та розташовані біля нього бази відпочинку.

    Додамо, що в селі Кременівка Маріупольського району цієї ночі сталося стихійне лихо – через сильну зливу вода хлинула через греблю на житлові будинки.

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    Теги: Запоріжжя негода дощ
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    Курорти на Запоріжжі залишились без пляжів (фото)