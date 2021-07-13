На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)

Через зливи і шторм на пляжах Кирилівки утворилися чималі калюжі

Охочих купатися не так і багато, адже ризикують найсміливіші

Сьогодні неспокійно на Бердянській косі та в Кирилівці, адже на Азовському морі здіймаються чималі хвилі. Про це інформує Depo.Запоріжжя.

Через зливи і шторм на пляжах Кирилівки утворилися чималі калюжі.

Нині тут море штормить, тож охочих купатися не так і багато, адже ризикують найсміливіші.

Високі хвилі здіймає вітер на пляжах Бердянської коси.

У Бердянській затоці, як завжди, тихо. Погода скрізь сонячна.

Додамо, що нещодавно сильна злива з грозою та шквалистим вітром, яка вирувала у Запорізькій області, затопила курортну Кирилівку та інші знані пляжі.

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