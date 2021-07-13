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    На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)

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    Через зливи і шторм на пляжах Кирилівки утворилися чималі калюжі - На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)
    Через зливи і шторм на пляжах Кирилівки утворилися чималі калюжі
    Фото з відкритих джерел

    Охочих купатися не так і багато, адже ризикують найсміливіші

    Сьогодні неспокійно на Бердянській косі та в Кирилівці, адже на Азовському морі здіймаються чималі хвилі. Про це інформує Depo.Запоріжжя.

    Через зливи і шторм на пляжах Кирилівки утворилися чималі калюжі.

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    На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)
    На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)
    На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)
    На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)
    На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)

    Нині тут море штормить, тож охочих купатися не так і багато, адже ризикують найсміливіші.

    Високі хвилі здіймає вітер на пляжах Бердянської коси.

    У Бердянській затоці, як завжди, тихо. Погода скрізь сонячна.

    Додамо, що нещодавно сильна злива з грозою та шквалистим вітром, яка вирувала у Запорізькій області, затопила курортну Кирилівку та інші знані пляжі.

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    Теги: Азовське море негода дощ
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    На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)