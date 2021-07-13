На Запоріжжі штормить Азовське море (фото, відео)
Охочих купатися не так і багато, адже ризикують найсміливіші
Сьогодні неспокійно на Бердянській косі та в Кирилівці, адже на Азовському морі здіймаються чималі хвилі. Про це інформує Depo.Запоріжжя.
Через зливи і шторм на пляжах Кирилівки утворилися чималі калюжі.
Нині тут море штормить, тож охочих купатися не так і багато, адже ризикують найсміливіші.
Високі хвилі здіймає вітер на пляжах Бердянської коси.
У Бердянській затоці, як завжди, тихо. Погода скрізь сонячна.
Додамо, що нещодавно сильна злива з грозою та шквалистим вітром, яка вирувала у Запорізькій області, затопила курортну Кирилівку та інші знані пляжі.