«ДТЕК Енерго» інвестувала 1,650 млрд грн на ремонт своїх ТЕС



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Фото: reform.energy

Гроші пішли на ремонт і техобслуговування 35 енергоблоків теплоелектростанцій компанії, для безаварійної і надійної роботи в опалювальний сезон

«ДТЕК Енерго» інвестувала 1,650 млрд грн на ремонт і техобслуговування 35 енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС) компанії, для безаварійної і надійної роботи в опалювальний сезон. Про це повідомила пресслужба енергокомпанії, передає «Енергореформа».

«Капітальне оновлення пройшли енергоблоки і електрофільтри на Запорізькій, Курахівській, Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській теплоелектростанціях. Це обладнання вже готове до безаварійної роботи в осінньо-зимовий період. Зараз завершуємо ремонт ще дев'яти енергоблоків», - цитує пресслужба слова директора з генерації « ДТЕК Енерго» Сергія Куриленка.

Повідомляється, що 26 енергоблоків вже працюють в об'єднаній енергосистемі України (ОЕС) після планових ремонтів.

«Ключове завдання «ДТЕК Енерго» - пройти опалювальний сезон надійно, без аварійних зупинок. Для цього ми ремонтуємо і модернізуємо обладнання всіх наших ТЕС. Цього року це 7700 МВт потужностей, які готові до надійного забезпечення світлом і теплом майже 5 млн сімей», - пояснив гендиректор «ДТЕК Енерго» Дмитро Сахарук.

Разом з тим компанія продовжує переводити енергоблоки з імпортного антрациту на газове вугілля власного видобутку. Енергоблок №1 Криворізької ТЕС буде генерувати 315 МВт електроенергії вже з початку опалювального сезону. За два роки «ДТЕК Енерго» дав друге життя Придніпровській ТЕС, а енергосистемі України 600 МВт на вітчизняному вугіллі.