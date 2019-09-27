  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «ДТЕК Енерго» інвестувала 1,650 млрд грн на ремонт своїх ТЕС

    • Розсилка
    «ДТЕК Енерго» інвестувала 1,650 млрд грн на ремонт своїх ТЕС
    Фото: reform.energy

    Гроші пішли на ремонт і техобслуговування 35 енергоблоків теплоелектростанцій компанії, для безаварійної і надійної роботи в опалювальний сезон

    «ДТЕК Енерго» інвестувала 1,650 млрд грн на ремонт і техобслуговування 35 енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС) компанії, для безаварійної і надійної роботи в опалювальний сезон. Про це повідомила пресслужба енергокомпанії, передає «Енергореформа».

    «Капітальне оновлення пройшли енергоблоки і електрофільтри на Запорізькій, Курахівській, Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській теплоелектростанціях. Це обладнання вже готове до безаварійної роботи в осінньо-зимовий період. Зараз завершуємо ремонт ще дев'яти енергоблоків», - цитує пресслужба слова директора з генерації « ДТЕК Енерго» Сергія Куриленка.

    Повідомляється, що 26 енергоблоків вже працюють в об'єднаній енергосистемі України (ОЕС) після планових ремонтів.

    Читайте також

    «Ключове завдання «ДТЕК Енерго» - пройти опалювальний сезон надійно, без аварійних зупинок. Для цього ми ремонтуємо і модернізуємо обладнання всіх наших ТЕС. Цього року це 7700 МВт потужностей, які готові до надійного забезпечення світлом і теплом майже 5 млн сімей», - пояснив гендиректор «ДТЕК Енерго» Дмитро Сахарук.

    Разом з тим компанія продовжує переводити енергоблоки з імпортного антрациту на газове вугілля власного видобутку. Енергоблок №1 Криворізької ТЕС буде генерувати 315 МВт електроенергії вже з початку опалювального сезону. За два роки «ДТЕК Енерго» дав друге життя Придніпровській ТЕС, а енергосистемі України 600 МВт на вітчизняному вугіллі.

    Читайте також
    ТЕС енергетика вугілля гроші опалювальний сезон ремонт ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ