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    Події в Україні

    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)

    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Гайдай зазначив, що масово пошкоджено житлові будинки, кількість постраждалих встановлюють

    Вночі під ворожий обстріл потрапив Лисичанськ, що на Луганщині. Противник обстріляв житлові квартали та місцеву лікарню. Про результати ворожих дій розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Гайдай зазначив, що масово пошкоджено житлові будинки, кількість постраждалих встановлюють.

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    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Сьогодні російські окупанти обстріляли нафтобазу в Чернігові. З міста Бородянка Київської області, який часто потрапляє під обстріли ворожих військ, евакуювали частину мешканців. Населений пункт покинули 200 мирних жителів.

    Триває восьма доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

    Увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу. Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети.

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    Теги: окупанти Донбас Міноборони війна Сергій Гайдай
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    У Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню (фото)