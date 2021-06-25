Під Києвом зіткнулися фура й позашляховик, серед травмованих є діти (фото)

У результаті ДТП постраждали чотири людини

У п’ятницю, 25 червня, у Бучі на перехресті вулиць Шевченка та Яснополянська сталося зіткнення вантажівки та легковика. Аварія трапилась близько 12 години. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Київській області.

За попередніми даними, чотири особи отримали травми, серед них двоє дітей.

На місці події працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група.

Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

Всі обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Як повідомлялося, 24 червня на перехресті вулиць Виговського та Північно-Сирецької в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів служб таксі.