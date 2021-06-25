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    Під Києвом зіткнулися фура й позашляховик, серед травмованих є діти (фото)

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    У результаті ДТП позашляховик отримав серйозні пошкодження - Під Києвом зіткнулися фура й позашляховик, серед травмованих є діти (фото)
    У результаті ДТП позашляховик отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У результаті ДТП постраждали чотири людини

    У п’ятницю, 25 червня, у Бучі на перехресті вулиць Шевченка та Яснополянська сталося зіткнення вантажівки та легковика. Аварія трапилась близько 12 години. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Київській області.

    За попередніми даними, чотири особи отримали травми, серед них двоє дітей.

    На місці події працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група.

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    Під Києвом зіткнулися фура й позашляховик, серед травмованих є діти (фото)
    Під Києвом зіткнулися фура й позашляховик, серед травмованих є діти (фото)
    Під Києвом зіткнулися фура й позашляховик, серед травмованих є діти (фото)

    Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

    Всі обставини ДТП з’ясовують слідчі.

    Як повідомлялося, 24 червня на перехресті вулиць Виговського та Північно-Сирецької в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів служб таксі.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина автомобіль
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    Під Києвом зіткнулися фура й позашляховик, серед травмованих є діти (фото)