ДТП у Харкові: повторна експертиза не виявила опіатів в організмі Зайцевої

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Фото: Уніан Олена Зайцева у суді

Суд задовольнив клопотання однієї з потерпілих про допит в суді лікаря, який брав аналізи у Зайцевої

Повторна експертиза не виявила опіатів в організмі 20-річної водійки Олени Зайцевої, яка обвинувачується у скоєнні смертельного ДТП у Харкові у жовтні минулого року, під час якого загинули п'ятеро людей.

Про це повідомила речниця прокурора Харківської області Віта Дубовик.

За її словами, Київський райсуд Харкова закінчив вивчати докази сторони обвинувачення.

«Сьогодні закінчили досліджувати докази сторони обвинувачення. Вивчені результати судово-медичних експертиз по потерпілих (тих, що вижили, і тих, що загинули), а також результати обстеження фігурантки справи Олени Зайцевої. Повторна судово-токсикологічна експертиза не виявила у неї опіати», — повідомила Дубовик.

За її словами, суд задовольнив клопотання однієї з потерпілих про допит в суді лікаря, який брав аналізи у Зайцевої і писав медичний висновок.

«Наступне засідання — 30 травня, о 14:00. На ньому почнуть вивчати докази сторони захисту», — додала Дубовик.

Як відомо, експерти не встановили швидкість автівок Lexus і Volkswagen Touareg перед ДТП в центрі Харкова, у якій загинули шестеро осіб.

Раніше свідок у суді повідомив, що Lexus Зайцевої їхав на шаленій швидкості.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові на вул. Сумській сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули шестеро людей, п’ятеро постраждали.

У квітні Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, обвинувачуваним у смертельній ДТП.





Джерело: Укрінформ