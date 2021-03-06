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    Президент висловив співчуття родинам загиблих в аварії автобуса у Польщі

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    Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам українців - Президент висловив співчуття родинам загиблих в аварії автобуса у Польщі
    Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам українців

    «Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги», – Глава держави

    Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице.

    Про це він написав у Твітері.

    «Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги», – зазначив Глава держави.

    Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

    Консули Генконсульства України в Любліні надають допомогу потерпілим.

    До слова, 6 березня, в Італії під колесами авто загинула жінка з України.

    Як повідомлялося, 28 лютого, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.

    Теги: ДТП Польща Володимир Зеленський президент
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