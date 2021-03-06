Президент висловив співчуття родинам загиблих в аварії автобуса у Польщі

«Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги», – Глава держави

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице.

Про це він написав у Твітері.

«Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги», – зазначив Глава держави.

Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

Консули Генконсульства України в Любліні надають допомогу потерпілим.

До слова, 6 березня, в Італії під колесами авто загинула жінка з України.

Як повідомлялося, 28 лютого, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.