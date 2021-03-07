У Польщі встановили особи трьох з п’яти жертв аварії українського автобуса

Автобус був рейсовим, а відтак, загалом, пасажири не знали один одного

У ДТП загинуло троє жінок та двоє чоловіків з України

Прокуратура Польщі встановила особи трьох з п’яти жертв ДТП за участю українського автобуса.

Про це повідомила заступниця окружного прокурора у Перемишлі Беата Стажецька, пише Wyborcza.pl.

За її словами, у ДТП загинуло троє жінок та двоє чоловіків, з яких вдалося по документах встановити особи однієї жінки та обох чоловіків.

Стажецька зазначила, що автобус був рейсовим, а відтак, загалом, пасажири не знали один одного.

Також відомо, що прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП. Водій, який знаходився за кермом автобуса під час аварії, зараз перебуває в лікарні.

Нагадаємо, у суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну. У лікарнях після аварії залишаються 26 українців.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило попередню версію причини аварії з українським автобусом у Польщі, що призвела до численних жертв. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, 14 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.