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    Суспільство

    Скандальний «слуга народу» Брагар вважає, що патріотичне кіно «не варте фінансування»

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    Євген Брагар заявляв, що патріотичні фільми не варто фінансувати, а якщо й знімати, то не більше, ніж один-два на рік - Скандальний «слуга народу» Брагар вважає, що патріотичне кіно «не варте фінансування»
    Євген Брагар заявляв, що патріотичні фільми не варто фінансувати, а якщо й знімати, то не більше, ніж один-два на рік

    Патріотичне кіно, на думку Брагара, не варте фінансування – «прибутку не буде»

    Депутат із фракції «Слуга народу» Євген Брагар заявив, що патріотичне кіно не варто фінансувати з бюджету через те, що воно неприбуткове.

    Про це нардеп заявив у ефірі телеканалу «Рада» ще у вересні 2019 року.

    Брагар навів як приклад фільми, що «нормально фінансувались та повернули витрати». «І це, наприклад, творчість «95 кварталу».

    «Державна підтримка і так надається за участю Держкіно. Питання про її ефективність дуже сумнівна. Над цим треба дуже інтенсивно працювати. Я дуже сумніваюся в необхідності такого великого фінансування», – заявив Брагар.

    Він навів приклади успішного, на його погляд, державного фінансування. Так, згідно з його даними, у 2018 році повернутися витрати на зйомки завдяки касовим зборам фільмів «Свінгери», «Дзідзьо. Перший раз» (не отримували державного фінансування), «Скажене весілля» (10% фінансування), а також «Я, ти, він, вона» (від «Кварталу 95», який «отримав нормальне фінансування»), і мультиплікаційний фільм «Зачарована принцеса».

    «Але успіх цього мультика став можливим не завдяки зборам в Україні, а насамперед за рахунок зборів в Китаї»  – сказав нардеп.

    Патріотичне кіно взагалі, на думку Брагара, не варте фінансування – «прибутку не буде».

    Коли ж ведуча запитала його щодо того, чи варто було фінансувати фільми «Донбас» та «Кіборги», він заявив, що кіноіндустрія – це бізнес.

    «Ці фільми, незважаючи на те, що отримали досить потужне державне фінансування, вони не вийшли в плюс. А кіноіндустрія – як і будь-який бізнес – там головна стратегія в тому, щоб зробити комерційно привабливий продукт», – сказав «слуга народу».

    І додав, що такі фільми не варто фінансувати, а якщо й знімати, то не більше, ніж один-два на рік.

    «Я давав би гроші тільки тим жанрам, які в перспективі можуть окупитися. Патріотичний жанр… Більшість українців не ходить на це в кінотеатр, тому, якщо і знімати такі фільми, то робити не п’ять стрічок на рік, а одну-дві. А більше сконцентруватися на тих жанрах, яким дійсно потрібне державне фінансування», – резюмував він.

    Як відомо, народний депутат з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

    Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.

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      Джерело: Новинарня

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