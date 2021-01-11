Дубінський, на якого США наклали санкції, знайшов винних

Дубінський стверджує, що «ніколи не втручався у вибори в інших державах»

Нардеп запевняє, що його дії стосовно санкцій США будуть носити юридичний характер

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський вважає, що США ввели проти нього санкції помилково. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, брехливі доноси шабунят і всіх інших подібних аферистів, з приводу, нібито мого зв'язку з Деркачем, тимчасово, в силу об'єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу», ─ стверджує Дубінський.

За його словами, він «ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі і американські вибори, і ніколи не мав відношення до оприлюднення або інших подібних дій, так званих плівок Порошенка-Байдена».

«Що стосується моїх подальших дій, то ці дії з даного питання будуть відповідними, і вони будуть носити юридичний характер», ─ зазначив нардеп.

Також Дубінський впевнений, що він «тимчасово перебуває у таких списках», бо «деякі посадові особи США користуються брехливими доносами аферистів, які фактично сприяють корупції в Україні».

«І це тільки початок великого і складного шляху з відстоювання українських національних інтересів. Я ніколи не буду маріонеткою для країни-агресора або для наших євроатлантичних «партнерів», ─ запевнив Дубінський.

Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

В вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.