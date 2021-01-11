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    Думки вголос

    Перший удар Байдена: США оголосили санкції проти Слуги народу

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Вперше під санкції потрапив депутат правлячої партії, Олександр Дубинський - Перший удар Байдена: США оголосили санкції проти Слуги народу
    Вперше під санкції потрапив депутат правлячої партії, Олександр Дубинський

    Покарали тих, хто особисто брав участь в поширенні аудіозаписів розмови Джозефа Байдена і експрезидента Петра Порошенка

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    Первый удар Байдена: США объявили санкции против Слуги народа Александра Дубинского и тех, кто проводит антиамериканскую политику, тех, кто раскручивал скандалы против Байдена и против НАБУ!

    Сразу после пресс-конференции, где народный депутат Андрей Деркач (известный связями с РФ), опубликовал записи разговора Байдена и Порошенко, в сентябре 2020-го года США ввели санкции против Деркача. Оба обвиняемых факт разговора опровергли. А теперь после избрания Байдена, даже не дожидаясьь инаугурации новый пакет - под санкции Минфина США попал Слуга народа Александр Дубинский, экс-депутат Александр Онищенко, экс-прокурор Константин Кулик, а также связанные с Деркачом Андрей Телиженко, Петр Журавель, Антон Симоненко, Дмитрий Ковальчук.

    Наказали тех, кто лично принимал участие в распространении аудиозаписей разговора Джозефа Байдена и экс-президента Петра Порошенко.

    Впервые под санкции попал депутат правящей партии.

    Интересно, что под санкции попали также четыре медиа-структуры, связанные с Деркачом, в том числе интернет сайт Набуликс. Поставить активную ссылку на набу-ликс невозможно, фейсбук уже заблокировал его отображение. Так что не только Трампа банят.

    Формально санкции ввела администрация Трампа. Однако очевидно, что расширение санкций прямо связано с результатами выборов в США и объявлением нового главы государства.

    20 мая 2020-го года президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции:

    «Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний знак, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировал уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все – к правоохранителям».

    Что ж, интересно, как прокомментируют украинские руководители санкции США. Ждем обещанные результаты уголовного дела от ГПУ... Байден любит скорость!

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Джозеф Байден санкції Олександр Дубинський
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