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    Дуда скликав перше засідання нового польського парламенту

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    Дуда скликав перше засідання нового польського парламенту

    Президент Польщі призначив маршалків-старійшин, які відкриватимуть засідання Сейму та Сенату

    Перше спільне засідання новобраних Сейму та Сенату Польщі відбудеться 12 листопада.

    Таке рішення прийняв президент Польщі Анджей Дуда, передає Укрінформ.

    Як повідомив журналістам речник Дуди Блажей Спихальський, глава польської держави виступить на урочистому засіданні парламенту нового скликання.

    Президент також призначив маршалків-старійшин, які відкриватимуть засідання Сейму та Сенату. У нижній палаті це зробить ексміністр національної оборони Антоній Мацеревич, а у верхній палаті – сенатор Барбара Борис-Даменцька.

    Як повідомлялося, парламентські вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. За їх результатами у Сеймі впевнену перемогу здобула владна партія Право і Справедливість, яка знову сформує однопартійний уряд.

    Натомість у виборах до Сенату з мінімальною перевагою перемогла опозиція.

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