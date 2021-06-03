Російського політтехнолога режиму Януковича не пустили в Україну

Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів Кучми

У 2017 році Шувалов був видворений прикордонниками за межі Украіни з забороною в’їзду строком на п’ять років

На кордоні з Україною завернули російського політтехнолога Ігоря Шувалова, якому заборонений в’їзд до нашої країни. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє «Українська правда».

Демченко повідомив, що 3 червня в аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили в пропуску російському політтехнологу 1969 року народження, який прилетів в Україну авіарейсом з Дубая.

Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що відносно нього є заборона на в’їзд. Його відправили зворотнім рейсом.

За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Шувалова.

У 2017 році Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі Украіни з забороною в’їзду строком на 5 років. За оперативними даними, «антиукраїнську діяльність Шувалова використовували спецслужби Російської Федерації в активних заходах впливу по висвітленню спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації».

Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів Кучми, коли працював на голову його адміністрації Медведчука. Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.

У 2018 році стало відомо, що Шувалов подав до суду позов про скасування заборони в'їзду в Україну.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час проведення процедур контролю пасажирів авіарейсу, що прибув з Білорусі, виявили громадянина Росії, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Під час доведення рішення про відмову в перетині кордону 34-річний росіянин запропонував прикордоннику за 75 тис. російських рублів переглянути його та сприяти у безперешкодному пропуску в Україну.