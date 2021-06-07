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    Отруєння дітей під Одесою: у приватному таборі масово занедужали малюки

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    Отруєння дітей під Одесою: у приватному таборі масово занедужали малюки
    Фото: Укрінформ

    Попередньо, у дітей – сальмонельоз

    В Одеській області масово занедужали діти, які приїхали до табору у селищі Сергіївка. Там працювали епідеміологи, результати епідрозслідування – чим саме отруїлися вихованці – мають оприлюднити сьогодні, 7 червня. Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.

    За цим фактом відкрили кримінальне провадження. І винуватцям загрожуватиме покарання – від штрафу до позбавлення волі до трьох років.

    У приватному таборі селища Сергіївка занедужали 26 дітей віком від шести до десяти років. Шістьох з них довелося шпиталізувати до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні. Попередньо, у дітей – сальмонельоз.

    Точний діагноз обіцяють назвати сьогодні.

    Діти приїхали до табору на спортивні змагання. Перші хворі з'явилися наступного дня після заїзду. Тому за однією з версій – діти отруїлися дорогою на відпочинок, у потягу. Однак, за іншою, дітям стало зле вже після харчування в їдальні табору.

    Тим часом, на Буковині до медиків по допомогу звернулися 28 осіб. Серед постраждалих – 26 дітей. У поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти.

    Теги: діти Одеса відпочинок отруєння харчування
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    Отруєння дітей під Одесою: у приватному таборі масово занедужали малюки