Два тижні в реанімації. Сакварелідзе розповів, як перехворів на коронавірус



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Колишній заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе перехворів на коронавірус

Ексзаступник генпрокурора побажав Юлії Тимошенко, яка зараз хворіє на Covid-19, якнайшвидшого одужання

Колишній заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе розповів, що перехворів на тяжку форму коронавірусу, і побажав якнайшвидшого одужання всім, хто бореться із цією хворобою зараз. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



«Друзі, отримав багато листів і смс із запитанням «Куди ж я зник». Як людина, яка сама щойно перехворіла на тяжку форму Covid, провівши місяць у лікарні, включно із двома тижнями в реанімації, хочу передусім висловити глибоку подяку всьому медичному персоналу й лікарям, які своїми зусиллями буквально витягли мене із вкрай тяжкого стану», – розповів він.



Сакварелідзе побажав усім, хто зіткнувся з коронавірусною інфекцією, сил та швидкого одужання, й окремо звернувся до лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яка також інфікована Covid-19.



«Юлії Тимошенко, особливій жінці, щиро бажаю якнайшвидшого одужання. Ви сильніші за хворобу і її теж обов'язково переможете», – написав він.

23 серпня, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та кілька членів її родини захворіли на коронавірус.

Пізніше інформацію підтвердила прессекретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

Наразі відомо, що Тимошенко під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).





