Двох окупантів у Криму мало не вбила несправна катапульта

Нештатна ситуація сталася з винищувачем Су-30СМ в Саках

З літака Су-30СМ російських окупаційних військ у Криму, що перебував на землі на території військового аеродрому в Саках, нештатно катапультувалися двоє льотчиків. Про це йдеться у повідомленні УНН.

«У п'ятницю о 18:50 на аеродромі Саки в Криму при підготовці до вильоту з землі відбулося катапультування льотчиків з Су-30СМ. Обидва льотчика живі. Технік літака отримав опіки», – повідомило джерело ТАСС у російських силових структурах.

Пізніше у прес-службі Південного військового округу (ЮВО) уточнили, що ніхто не постраждав.

«21 травня під час підготовки до планового польоту літака Су-30СМ на аеродромі Саки сталося нештатне спрацьовування системи катапультування. У результаті катапультування ніхто не постраждав. Обидва льотчики живі», – заявили в прес-службі.

Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродромі працює спеціальна комісія.

Раніше повідомлялося про те, що бомбардувальник Су-34 російських повітряно-космічних військ зазнав аварії в Хабаровському краї. За даними Східного військового округу РФ, літак розбився «під час проведення планового навчально-тренувального польоту».