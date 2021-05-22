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    Двох окупантів у Криму мало не вбила несправна катапульта

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    Су-30СМ &ndash; сучасна модифікація російського двомісного багатоцільового важкого винищувача - Двох окупантів у Криму мало не вбила несправна катапульта
    Су-30СМ – сучасна модифікація російського двомісного багатоцільового важкого винищувача
    Ілюстративне фото

    Нештатна ситуація сталася з винищувачем Су-30СМ в Саках

    З літака Су-30СМ російських окупаційних військ у Криму, що перебував на землі на території військового аеродрому в Саках, нештатно катапультувалися двоє льотчиків. Про це йдеться у повідомленні УНН.

    «У п'ятницю о 18:50 на аеродромі Саки в Криму при підготовці до вильоту з землі відбулося катапультування льотчиків з Су-30СМ. Обидва льотчика живі. Технік літака отримав опіки», – повідомило джерело ТАСС у російських силових структурах.

    Пізніше у прес-службі Південного військового округу (ЮВО) уточнили, що ніхто не постраждав.

    «21 травня під час підготовки до планового польоту літака Су-30СМ на аеродромі Саки сталося нештатне спрацьовування системи катапультування. У результаті катапультування ніхто не постраждав. Обидва льотчики живі», – заявили в прес-службі.

    Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродромі працює спеціальна комісія.

    Раніше повідомлялося про те, що бомбардувальник Су-34 російських повітряно-космічних військ зазнав аварії в Хабаровському краї. За даними Східного військового округу РФ, літак розбився «під час проведення планового навчально-тренувального польоту».

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    Теги: МЗС Крим окупанти літак аварія
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    Двох окупантів у Криму мало не вбила несправна катапульта