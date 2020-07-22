Загибель морпіхів під Зайцевим - провал, за який має відповісти Зеленський

Пане президенте, людяність не може бути вибірковою

Мовою оригіналу

Сегодня самое большое внимание было к Луцку, но настоящая трагедия произошла на Донбассе. Один украинский воин погиб от ран, еще одно тело нашего погибшего удалось забрать из рук противника.

Сегодня мы увидели, что президент Зеленский способен очень быстро совершать добрые поступки ради спасения жизни заложников, и это достойно уважения. Но Президент Зеленский заявил, что взял на контроль и ситуацию с гибелью морпехов 13 июля в Зайцево и ситуацию в Луцке. И надо показать теперь, что это такое отвечать за те жизни, жизни подчиненных Верховному Главнокомандующему бойцов, которые ему спасти не удалось. Отвечать надо прежде всего за провалы. «Человечность не может быть выборочной», господин президент.

Сегодня настоящие российские террористы передали тело третьего убитого ими морского пехотинца ВС Украины, пропавшего 13 июля во время попытки достать тело подорвавшегося на мине командира взвода Дмитрия Красногрудя. Четверо суток прошло, прежде чем тело третьего обнаружил противник в окрестностях Зайцево. К сожалению, все попытки найти своих нашими силами оказались безуспешными, хотя судя по месту гибели третьего, он погиб не сразу, и были шансы его спасти. Все молчали во время поисков, чтобы не мешать работе, но сейчас молчать недопустимо - надо публично разобраться в том, что произошло. Люди гибнут на войне, так происходит, но разобраться надо как в ходе данной операции, так и в причине провала поисков раненого.

Думаю, что президент Владимир Зеленский должен записать два важных обращения, задать вопросы, на которые надо получить ответы о двух террористических акциях.

Во-первых, дело дело о луцком террористе должно быть по подследственности передано в СБУ. И надо узнать - откуда оружие, гранаты у террориста. С кем он контактировал за последний год как минимум, не было ли у него заказчиков, вдохновителей, кто был в кругу его контактов. Разумеется, он должен получить без всякого снисхождения большой срок.

А во-вторых, президент обязан записать обращение и задать вопросы по еще более значимой трагедии - гибели троих морпехов и провале поисковой операции. В чем причина провала попытки двух групп вытащить погибшего разведчика? Почему это привело к гибели еще двоих бойцов? Как была организована их подготовка и управление? Какова роль и ответственность ОБСЕ и военного командования? Что было сделано для поисков? Какие силы были привлечены для обследования района, какое число беспилотников, других средств разведки?

События в Луцке обернулись потраченными нервами заложников и тех, кто их вытягивал. Война с российскими террористами в Зайцево забрала жизни троих прекрасных людей. Мы не имеем права их забыть. Мы становимся сильными, когда честно называем проблемы и делаем из них правильные выводы, и мы становимся слабыми и беспомощными, когда боимся ответственности и когда боимся называть проблемы своими именами.

Мне написало ряд военнослужащих 137-го батальона свою версию случившегося, я смотрел видео с камеры Николая Илина, об этом надо написать, так что если кто-то еще владеет информацией из числа участников - надеюсь на контакт, чтобы сделать объективные выводы из ситуации.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»