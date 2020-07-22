  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля Богданівки окупанти скинули з безпілотника осколковий снаряд

    • Розсилка
    Ворожий безпілотник на Донбасі скинув&nbsp;<span>боєприпас ВОГ-25</span> - Біля Богданівки окупанти скинули з безпілотника осколковий снаряд
    Ворожий безпілотник на Донбасі скинув боєприпас ВОГ-25

    Також окупанти стріляють із важкого озброєння, чим порушують Мінські угоди

    Російські окупаційні війська від початку доби шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, застосувавши важке озброєння та скинувши з безпілотника осколковий боєприпас ВОГ-25.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Поблизу Майорська нашими захисниками зафіксовано розриви 25 ворожих мін 120-го калібру», - поінформував речник.

    Крім того, за словами Гуцуляка, з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння противник розпочинав бойові дії в районах населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Хутір Вільний. Після 10.20 в районі Богданівки окупанти скинули з безпілотного літального апарату гранатометний постріл ВОГ-25 та вели обстріл зі стрілецької зброї.

    1595412773-259

    Наразі втрат серед українських військових немає.

    Об’єднані сили вели адекватні оборонні дії, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються, повідомив Гуцуляк.

     

    окупанти бойовики на Донбасі Мінські угоди Міноборони обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ