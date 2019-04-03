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    Події в Україні

    Військові показали фото з місця загибелі кулеметниці Яни Червоної на Донбасі

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    Наслідки ворожого обстрілу - Військові показали фото з місця загибелі кулеметниці Яни Червоної на Донбасі
    Наслідки ворожого обстрілу
    Фото: facebook.com/backandalive

    У бліндаж українських військових влучила ворожа міна

    Батальйон «Донбас-Україна» показав нові фотографії бліндажа, де загинула відома українська кулеметниця і волонтер Яна Червона у вівторок, 2 квітня.

    Відповідні знімки на свій сторінці у Facebook оприлюднив фонд «Повернись живим».

    «Так виглядає смерть. Це - бліндаж, де 2 квітня загинули бійці 46-го окремого батальйону «Донбас-Україна» Яна Червона й Олександр Мілютін. Вони віддали свої життя за нас з вами. Пам'ятайте про те, яку страшну ціну платять захисники України за наше світле майбутнє. Щодня і щохвилини», - йдеться у підписі до фото.

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    Військові показали фото з місця загибелі кулеметниці Яни Червоної на Донбасі
    Військові показали фото з місця загибелі кулеметниці Яни Червоної на Донбасі
    Військові показали фото з місця загибелі кулеметниці Яни Червоної на Донбасі

    Нагадаємо, на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.

    У загиблої від російської міни на фронті української захисниці Яни Червоної лишилося двоє маленьких дітей - 10 і 8 років.

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