Невдалий сезон триває. Шайба зламала ніс російському хокеїсту в НХЛ

Через травму Дмитро Куліков пропустить щонайменше один матч у головній хокейній лізі світу

Захисник «Флорида Пантерз», росіянин Дмитро Куліков, отримав серйозну травму в поєдинку проти «Оттава Сенаторз», який завершився перемогою його команди з рахунком 6:3. Про це повідомляє «Главком».

Деталі травми

У третьому періоді зустрічі шайба після потужного кидка влучила росіянину прямо в обличчя, що призвело до складного перелому носа. За словами головного тренера «Пантерз» Пола Моріса, ушкодження виявилося настільки значним, що 35-річний ветеран ледве міг дихати одразу після інциденту.

Через це пошкодження Куліков гарантовано пропустить матч проти «Бостон Брюїнз». Цей сезон складається для захисника вкрай невдало: він уже пропустив 57 ігор через відновлення після операції на стегні, а повернувшись, не зміг набрати жодного очка у 17 проведених зустрічах. Попри серйозність травми обличчя та труднощі з диханням, росіянин висловив величезне бажання якнайшвидше повернутися на лід. Тренерський штаб припускає, що він зможе вийти на майданчик уже цими вихідними у грі проти «Піттсбург Пінгвінз», якщо набряк спаде.

Переповнений лазарет у «Флориди»

Ситуація в обороні «Флориди» стала складною, оскільки окрім Кулікова до лазарету потрапив і зірковий захисник Аарон Екблад, який зламав палець і може пропустити залишок регулярного сезону. Для заповнення прогалин у складі клуб терміново викликав із фарм-клубу Тобіаса Бйорнфота та молодого чеха Мікулаша Говорку. Також очікується повернення нападника Коула Швіндта, який відновлюється після травми нижньої частини тіла. Наразі «Пантерз» перебувають на межі вильоту з боротьби за плейоф, посідаючи передостаннє місце у Східній конференції.

