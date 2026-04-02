Невдалий сезон триває. Шайба зламала ніс російському хокеїсту в НХЛ

Ілля Мандебура
Дмитро Куліков весь сезон страждає від різноманітних травм
фото: Reuters

Через травму Дмитро Куліков пропустить щонайменше один матч у головній хокейній лізі світу

Захисник «Флорида Пантерз», росіянин Дмитро Куліков, отримав серйозну травму в поєдинку проти «Оттава Сенаторз», який завершився перемогою його команди з рахунком 6:3. Про це повідомляє «Главком».

Деталі травми

У третьому періоді зустрічі шайба після потужного кидка влучила росіянину прямо в обличчя, що призвело до складного перелому носа. За словами головного тренера «Пантерз» Пола Моріса, ушкодження виявилося настільки значним, що 35-річний ветеран ледве міг дихати одразу після інциденту.

Через це пошкодження Куліков гарантовано пропустить матч проти «Бостон Брюїнз». Цей сезон складається для захисника вкрай невдало: він уже пропустив 57 ігор через відновлення після операції на стегні, а повернувшись, не зміг набрати жодного очка у 17 проведених зустрічах. Попри серйозність травми обличчя та труднощі з диханням, росіянин висловив величезне бажання якнайшвидше повернутися на лід. Тренерський штаб припускає, що він зможе вийти на майданчик уже цими вихідними у грі проти «Піттсбург Пінгвінз», якщо набряк спаде.

Переповнений лазарет у «Флориди»

Ситуація в обороні «Флориди» стала складною, оскільки окрім Кулікова до лазарету потрапив і зірковий захисник Аарон Екблад, який зламав палець і може пропустити залишок регулярного сезону. Для заповнення прогалин у складі клуб терміново викликав із фарм-клубу Тобіаса Бйорнфота та молодого чеха Мікулаша Говорку. Також очікується повернення нападника Коула Швіндта, який відновлюється після травми нижньої частини тіла. Наразі «Пантерз» перебувають на межі вильоту з боротьби за плейоф, посідаючи передостаннє місце у Східній конференції.

Нагадаємо, що батько Маска приїхав до Росії та заявив, що хотів би побачити хокейний матч проти РФ. Поїздка Еррола Маска до країни-агресора триватиме понад два тижні. 

Теги: хокей НХЛ

Читайте також

Україна розгромила Нову Зеландію з рахунком 8:2
Жіноча збірна України знищила Нову Зеландію на Чемпіонаті світу з хокею
31 березня, 13:14
Дандон є мажоритарним власником «Кароліни Харрікейнз»
Власник команди НХЛ «Кароліна» придбає клуб НБА
31 березня, 11:10
Вінтертон провів два сезони в OHL
25-річний канадський хокеїст помер від раку
26 березня, 10:43
Гендиректор Федерації хокею Росії вважає, що запитувати про повернення РФ на міжнародні турніри потрібно у Трампа
«Запитайте у Трампа». Гендиректор Федерації хокею Росії – про повернення РФ на світову арену
25 березня, 16:36
Матчі Кубка світу пройдуть у Чехії та Канаді
Відразу три хокейні збірні можуть бойкотувати Кубок світу у разі допуску Росії
17 березня, 11:09
Україна здобула золото останнього чемпіонату світу в змішаній естафеті у паралижних перегонах
Паралімпіада-2026. Анонс передостаннього змагального дня
14 березня, 00:26
Ротенберг: Словаччина та Угорщина підтримують Росію у всіх важливих питаннях
«Підтримують Росію». РФ хоче запросити збірні Угорщини та Словаччини на хокейний турнір
12 березня, 15:12
Мирослав Скугарьов – син учасника чемпіонату світу 2006 року Олександра Скугарьова
Хокейний арбітр з РФ, який засвітився на скандальному відео, отримав довічну дискваліфікацію
10 березня, 15:07
Павло Баль у разі виграшу медалі стане одним з небагатьох українських паралімпійців з медалями зимових і літніх Паралімпіад
Паралімпіада-2026. Анонс четвертого змагального дня
9 березня, 21:52

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
