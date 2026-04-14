Визначились усі учасники плейоф НХЛ
Визначились усі учасники плейоф Кубка Стенлі 2026 року. Про це повідомляє «Главком».
Ігри плейоф НХЛ стартують у ніч на неділю, 19 квітня 2026 року.
Учасники плейоф НХЛ від Східної конференції
- «Баффало Сейбрз»
- «Монреаль Канадіенс»
- «Тампа-Бей Лайтнінг»
- «Кароліна Харрікейнз»
- «Піттсбург Пінгвінз»
- «Філадельфія Флайєрз»
- «Бостон Брюїнз»
- «Оттава Сенаторз»
Учасники плейоф НХЛ від Західної конференції
- «Колорадо Евеланш»
- «Даллас Старз»
- «Міннесота Уайлд»
- «Анахайм Дакс»
- «Едмонтон Ойлерз»
- «Вегас Голден Найтс»
- «Юта Маммот»
- «Лос-Анджелес Кінгз»
Також відомі три пари першого раунду
Плейоф НХЛ. 1/8 фіналу
- «Піттсбург» – «Філадельфія»
- «Даллас» – «Міннесота»
- «Монреаль» – «Тампа»
Нагадаємо, НБА схвалила продаж контрольного пакету акцій клубу «Портленд Трейл Блейзерс» групі інвесторів під керівництвом Тома Дандона.
Угода оцінюється в $4,25 млрд. 80,1% акцій буде придбано 31 березня 2026 року за $4 млрд. Частка, що залишилася, повинна бути продана не пізніше 1 вересня 2028 року.
Дандон є мажоритарним власником «Кароліни Харрікейнз». До групи інвесторів «Портленда» також увійде Стенлі Міддлман – співвласник бейсбольного клубу «Філадельфія Філліс».
Коментарі — 0