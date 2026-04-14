Визначились усі учасники плейоф НХЛ

Ігри плейоф НХЛ стартують у ніч на неділю, 19 квітня 2026 року

Визначились усі учасники плейоф Кубка Стенлі 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Учасники плейоф НХЛ від Східної конференції

«Баффало Сейбрз»

«Монреаль Канадіенс»

«Тампа-Бей Лайтнінг»

«Кароліна Харрікейнз»

«Піттсбург Пінгвінз»

«Філадельфія Флайєрз»

«Бостон Брюїнз»

«Оттава Сенаторз»

Учасники плейоф НХЛ від Західної конференції

«Колорадо Евеланш»

«Даллас Старз»

«Міннесота Уайлд»

«Анахайм Дакс»

«Едмонтон Ойлерз»

«Вегас Голден Найтс»

«Юта Маммот»

«Лос-Анджелес Кінгз»

Також відомі три пари першого раунду

Плейоф НХЛ. 1/8 фіналу

«Піттсбург» – «Філадельфія»

«Даллас» – «Міннесота»

«Монреаль» – «Тампа»

Нагадаємо, НБА схвалила продаж контрольного пакету акцій клубу «Портленд Трейл Блейзерс» групі інвесторів під керівництвом Тома Дандона.

Угода оцінюється в $4,25 млрд. 80,1% акцій буде придбано 31 березня 2026 року за $4 млрд. Частка, що залишилася, повинна бути продана не пізніше 1 вересня 2028 року.

Дандон є мажоритарним власником «Кароліни Харрікейнз». До групи інвесторів «Портленда» також увійде Стенлі Міддлман – співвласник бейсбольного клубу «Філадельфія Філліс».