Джапарова пояснила, чому вирішила йти на вибори разом з Гройсманом



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До партії Володимира Гройсмана «Українська стратегія» ввійде перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова

Серед тем, якими Джапарова планує займатися у Раді – питання деокупації Криму, захист прав корінного народу – кримських татар

Демократичні сили, які пройдуть в парламент, мають об’єднуватись та тримати той вектор, яким країна крокує 5 років, продовжуючи реалізацію започаткованих реформ в майже усіх сферах суспільно-політичного буття.

Про таке написала у своєму Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, коментуючи своє рішення приєднатись до команди Володимира Гройсмана на майбутніх виборах до ВР.

«Своє рішення йти на вибори до парламенту в команді Української Стратегії Гройсмана бачу логічним та послідовним продовженням всього того, що робила з 2014 року, коли працювала журналістом в окупованому Криму й через громадянську позицію та історію свого народу обрала шлях боротьби за справедливість. Вона на боці моєї країни. Мої мрія та мета – вільний від окупанта Крим! Моя мрія – відновлення територіальної цілісності України! Моя мрія – достойні умови для гідного розвитку кримських татар», – наголосила Джапарова.

За її словами, з цією метою вона працювала у Мінінформполітики та бачить продовження цієї роботи вже у парламенті.

«Наша команда, до якої здебільшого увійшли всі ті, хто вже працював один з одним, та ті, хто вже має досвід врядування та запуску перетворень, є збірною державних менеджерів. Менеджерів різних рівнів та сфер компетенції... В списку переважно ті люди, спільно з якими впроваджувались важливі зміни в країні – в економіці, гуманітарній сфері, децентралізації, сфері державного управління тощо», – розповіла вона про команду, з якою йтиме на вибори.

За словами Джапарової, необхідно аналізувати та виправляти тактичні помилки, які були допущені за останні роки, але при цьому важливо «продовжувати той стратегічний курс, який став нашою спільною перемогою – курс на справжню незалежність».

Серед тем, якими вона планує займатися у новій Раді – питання деокупації Криму, захист прав корінного народу – кримських татар, захист громадян України, яких перетворили на бранців Кремля на окупованих територіях та їх сімей.

«Ці питання мають стати поза політикою та партійних інтересів. Сподіваюсь, навколо цих питань притомні сили та люди, які пройдуть до ВРУ, збудують консенсус, бо інакше перемоги не буде», – наголосила Джапарова.

Нагадаємо, представники Междлісу кримськотатарського народу збираються йти на вибори у Верховну раду в липні 2019 року у складі шести політичних партій.

До першої десятки партії «Сила і Честь» ексглави СБУ Ігоря Смешка ввійде сам Рефат Чубаров.

До політичної сили прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана «Українська стратегія» ввійде перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова. Ще двоє представників кримських татар ввійдуть до парламенту у складі партії «Голос» музиканта Святослава Вакарчука.

Чубаров додав, що станом на 8 червня тривають консультації із ще однією партією. Загалом усі представники Меджлісу у складі нового парламенту будуть надалі відстоювати питання деокупації Криму та євроатлантичну інтерграцію України - вступ до НАТО і ЄС.