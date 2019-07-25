Прем’єр-міністром Великої Британії став Борис Джонсон. Що це означає для України?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боріс Джонсон

23 липня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії замість Терези Мей, а відтак – прем’єр-міністром Великої Британії стане Боріс Джонсон

Боріс Джонсон – новий прем’єр-міністр Великої Британії. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що очікує на першу зустріч із Джонсоном і готовий зміцнювати українсько-британські відносини. Як зміна лідера у Великій Британії вплине на підтримку України, зокрема, у протистоянні з Росією.

Нагадаємо, лідер консервативної партії Великобританії Боріс Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни.

Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.