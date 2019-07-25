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    Посол Галібаренко: Для Боріса Джонсона Україна – не чужа країна

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    <span>Боріс Джонсон став&nbsp;прем'єр-міністром Великої Британії&nbsp;</span> - Посол Галібаренко: Для Боріса Джонсона Україна – не чужа країна
    Боріс Джонсон став прем'єр-міністром Великої Британії 

    Галібаренко зауважила, що українська сторона буде продовжувати політику, «щоб Велика Британія залишалася нашим союзником»

    Для нового прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона Україна - не чужа країна, і українці можуть розраховувати на його підтримку.

    Про це Радіо Свобода заявила посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко.

    «Є великі сподівання. Для Боріса Джонсона Україна – не чужа країна. Він знає про всю нашу специфіку, про збройний конфлікт із росіянами, про анексію Криму. І завжди ми могли розраховувати на його підтримку», - підкреслила Галібаренко.

    Вона зауважила, що українська сторона буде продовжувати політику, «щоб Велика Британія залишалася нашим союзником».

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    «Для того треба робити налагодження особистих контактів між прем’єр-міністром Великої Британії і президентом України. Ми об’єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію «Брекзиту» до 31 жовтня, але після того моменту робитиметься все, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами», - повідомила посол України у Великій Британії.

    Нагадаємо, лідер консервативної партії Великобританії Боріс Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни.

    Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

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    посол Велика Британія Україна Боріс Джонсон
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