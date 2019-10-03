Трамп: було б чудово налагодити відносини з Росією, тому що це – розумно



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Дональд Трамп запевняє, що «російська змова була аферою»

Президент США продовжує заявляти про свої наміри зблизитись з РФ

Попри загострення політичної ситуації в США на тлі рішень Дональда Трампа припинити військову допомогу Україні, яка протистоїть російській агресії, глава Білого дому продовжує заявляти про свої наміри зблизитись з кремлівським керівництвом.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії, повідомляє «Укрінформ».

«Було б чудово налагодити відносини з Росією, і ми будемо робити це з Росією, тому що це – розумно», - заявив нинішній президент США.

Трамп також згадав про «російське» розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який після завершення публічно зізнався, що, за внутрішніми правилами мін'юсту, не міг висувати звинувачень чинному президенту.

Однак Мюллер тоді також зазначив, що це не виправдовує главу Білого дому.

У цьому зв'язку Трамп заявив: «Справа Мюллера була аферою. Російська змова була аферою. Можете спитати Путіна. Ніхто не був більш жорстким стосовно Росії, ніж Дональд Трамп».

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що президент США Дональд Трамп ще в липні розпорядився призупинити фінансування військової допомоги для України, затверджене Конгресом США.

Потім з'явилася інформація, що президент Трамп таким чином хотів натиснути на Володимира Зеленського під час телефонної розмови 25 липня.

Натомість Трамп запевняє, що розблокував військову допомогу Україні тільки через прохання американського сенатора-республіканця.