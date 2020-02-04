Екоінспекція перевірить майже 200 компаній, які забруднюють довкілля



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Порушників чекає дисциплінарна, адміністративна, цивільна і навіть кримінальна відповідальність

Державна екологічна Інспекція перевірить 200 компаній по всій Україні, які найбільше забруднюють навколишнє середовище. Перевірятимуть як державні, так і приватні підприємства.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Порушників чекає дисциплінарна, адміністративна, цивільна і навіть кримінальна відповідальність. Крім того, підприємства мають компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням якості природних ресурсів», — написав він.

Кулеба уточнив, що перевірки проводитимуть із залученням медіа, «щоби процес був максимально прозорим та відкритим».

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля зазначили, що однією з найбільших проблем подібних перевірок є недопуск екоінспекції на об’єкти. У відомстві переконані, що підприємства «намагаються приховати факти порушень та уникнути відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю».

До слова, напередодні міністр енергетики пояснив, чому українці повинні платити за газ, яким не користуються. «Це робиться для того, щоб український споживач у будь-який момент міг відкрити газ і отримати його. Це коштує грошей. Є ті витрати, які є умовно постійними. Тобто їх треба вкладати навіть, якщо ти не споживаєш. Так складається тариф. Це така сама послуга, як і водопостачання. Іноді таку систему називають ще абонплатою. Потрібно постійно витрачати гроші для того, щоб підтримувати все в робочому стані», - заявив міністр.

Як відомо, через додаткові платіжки за транспортування газу люди стоять у величезних чергах.