Прем'єр Польщі звинуватив у війні проти України не лише Путіна, а й росіян

РФ відродила демонів, зазначив Моравецький

Ідеологія «русского міра» має широку підтримку в Росії, а тому за вторгнення в Україну відповідає не лише президент РФ Путін, а країна загалом. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Варшавському безпековому форумі, повідомляє видання PAP.

«Це не війна одного Путіна, як вважають деякі на Заході, це війна всієї Росії. Росія має фундаментально змінитися, щоб не становити загрози для своїх сусідів у майбутньому», – сказав прем'єр.

Він також зауважив, що РФ має фундаментально змінитися, щоб не становити загрози для своїх сусідів у майбутньому.

«Росія відродила демонів, які, як ми думали, залишилися в темному минулому» – колоніалізм, імперіалізм, націоналізм. Вони вийшли на поверхню, Кремль використовує їх як зброю пропаганди у російському суспільстві. На жаль, ідеологія «русского міра» дуже живуча в Росії», – сказав він.

Нагадаємо, триває 223 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування.