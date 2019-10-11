Схуднути у холодний період допоможе сало



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Щоб не набирати зайві кілограми, сало доведеться їсти без хліба і міцних напоїв, - Самойленко

Найпопулярніший український продукт виявився в списку корисних складових зимового раціону - дієтолог

У холодний період організм захищає себе від холодів і люди, як правило, взимку набирають кілька кілограмів. Простіше кажучи, коли холодно, ми частіше відчуваємо голод, а гормональна система вимагає всього некорисно, типу, жирного, смаженого і шоколадок.

Про це пише Фокус.

Дієтолог Наталія Самойленко радить, їсти сало. Найпопулярніший український продукт виявився в списку корисних складових зимового раціону, але з деякими застереженнями.

«Доведеться відійти від традиційних способів вживання сала і їсти його без хліба і міцних напоїв», - наголошує дієтолог.

Також наситити організм корисними речовинами і при цьому не сприяти набору ваги взимку допоможуть продукти, багаті правильними жирами: рослинні олії, насіння кунжуту і льону, гарбузове насіння, оливки і маслини.

Самойленко зазначає, що найбільш правильними зимовими продуктами дієтологи давно називають улюблений багатьма авокадо (який, до слова, популярний не тільки взимку), квашену капусту, горіхи, вершкове масло (не плутати зі спредами), сало, про який було сказано вище, а також, кунжут, насіння льону та лляну олію.

Самойленко зауважує, що також варто зафіксувати для себе оптимальний час для споживання їжі, при цьому взимку краще сконцентруватися на триразовому раціоні, роблячи між прийомами їжі перерви по п'ять годин.

Ідеальним режимом можна назвати такий:

Сніданок - 8:00

Обід - 13: 00-14: 00

Вечеря - 18: 00-20: 00

Останній прийом їжі повинен бути за три години до сну

Самойленко стверджує, що зараз про підрахунок калорій можна забути, це минуле століття. Думати треба не про кількість калорій, а про їхню якість і метаболічний ефект, що викликають різні види калорій. «Адже 600 калорій, отриманих з мигдалю, і 600 калорій з фастфуда - абсолютно різні калорії. Завдяки мигдалю ми будемо худнути, а фастфуд ніяк не знизить вагу, навпаки, негативно вплине на якість тіла і самопочуття», - коментує Наталія Самойленко.

Самойленко пояснює, що взимку організм за визначенням схильний зберігати і накопичувати вагу. «Але не варто переживати з цього приводу, плюс два кілограми до звичної ваги - норма, і з настанням теплої пори року ви швидко від них позбудетеся», - запевняє дієтолог.