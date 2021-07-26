На Прикарпатті можна скуштувати сирний рол та морозиво із козячого молока (фото)

Місцевий фермер створює незвичні продукти

Фермер та власник підприємства «Еко Карпати» Ігор Небилович створює на Івано-Франківщині халумі для смаження на грилі, сири-роли за французькою технологією та морозиво з козячого молока. Про це пише newfood.media.

«Ми зупинилися тільки на пломбірі з козячого молока. Морозиво відрізняється за смаком. Воно більш жирне, це залежить від складу молока», – пояснює фермер.

В морозиво також додають козяче вершкове масло.

Його ферма у с. Долина була створена дев’ять років тому. Зараз Небилович утримує 340 кіз, зокрема дві сотні дійного стада. За час роботи сироварні смаки споживачів дуже змінилися, помітив фермер.

На базі ферми діє крафтове виробництво, де отримане молоко відразу йде на переробку.

Щодня фермер отримує від кіз до 500 літрів молочної сировини. Найбільше – із травня по липень. Загалом за рік надоюють 100 т молока та виготовляють до 10 тонн сирів.

Небилович розповідає, що створив сироварню, бо хотів виготовляти те, що сам любить.

«Тоді на ринку було небагато козячих сирів, тому обрав саме такий напрямок. Хоча не вірилося, що таке підприємство в Україні можна заснувати», – додав він.

Нині створюють 7-8 видів козячих сирів. Це тверді сири, сири з пліснявою, а також сири для грилювання.

Деякі з видів сирів можна придбати лише на фермі. Наприклад, сири в кропиві та черемші.

Нагадаємо, випуск справжніх сичужних сирів у порівнянні з травнем 2020 року зменшився на 15%, нижче рівня в 6 тис. тонн. У той же час на 3% збільшився випуск сирних продуктів, приблизно до 3,5 тис. тонн.

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