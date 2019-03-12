Екс-кандидат в президенти отримає посаду в РНБО замість Гладковського – ЗМІ



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Сергій Кривонос 6 березня заявив про зняття своєї кандидатури з президентських перегонів

Кривонос займав посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України

Новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони стане Сергій Кривонос, який нещодавно зняв свою кандидатуру з виборів президента України та підтримав чинного главу держави Петра Порошенка.

Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела в Адміністрації президента.

До цього він займав посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначимо, що сьогодні президент Петро Порошенко готує нове призначення у РНБО.

«Сьогодні я підпишу указ про дуже важливе кадрове призначення в Раду національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва. З’явиться людина, як буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ і інших військових формувань і питаннями нашої співпраці з НАТО», - заявив Порошенко. Водночас, президент не назвав прізвище особи, яку призначать до РНБО.

6 березня Сергій Кривонос заявив, що знімається з президентських перегонів на користь Порошенка.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.