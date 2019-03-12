Грицак запевнив, що спецслужби готові до президентських виборів



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У Києві відбувся спільний брифінг з керівниками МВС, ЦВК та ГПУ

Служба безпеки України готова забезпечити чесне волевиявлення громадян під час виборів президента України, а кожне силове відомство має забезпечити реагування в межах визначених законом повноважень у разі виникнення порушень.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак на спільному брифінгу з керівниками МВС, ЦВК та ГПУ.

«Все зрозуміло і регламентовано українським законом. Якщо ніхто не захоче ускладнити ситуацію, все має пройти добре. Кожне відомство має просто забезпечити реагування в межах визначених законом повноважень. Сили, засоби наші готові, взаємодію вже перевірено неодноразово протягом останнього часу», - заявив Грицак.

Він наголосив, що у всіх силових відомств є спільне розуміння процесу, спільне розуміння того, що необхідно зробити все можливе, щоб забезпечити вільне волевиявлення народу і довіру до результатів цих виборів.

До вашої уваги: Календар виборів президента Детальніше про президентські вибори читайте тут

Джерело: Укрінформ